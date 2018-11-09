Канцлер Австрии потребовал от Москвы информацию о предполагаемом шпионе-офицере

Вена требует от российской стороны предоставить "транспарентную" информацию по поводу ситуации с экс-полковником австрийской армии, подозреваемым в разведдеятельности в пользу РФ, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Сейчас мы требуем от российской стороны транспарентной информации. Посол — или точнее, уполномоченный, потому что посол в данный момент не в Австрии — был вызван в МИД. Все остальное мы обсудим с нашими европейскими партнерами", — сказал Курц журналистам 9 ноября, передает РИА Новости.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, о том, что в Австрии задержан «российский агент». Это 70-летний полковник в отставке, который двадцать лет, как утверждается, шпионил в пользу Москвы. Скандальная новость уже обернулась первыми последствиями: глава МИД Австрии вызвала «на ковер» представителя РФ и отменила намеченную поездку в Россию.

Стоит отметить, что политика Австрии в отношении России отличалась от других стран Евросоюза. Республика не стала высылать дипломатов из страны по призыву Великобритании после скандала с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в марте текущего года. Канцлер Себастьян Курц в начале октября встречался с президентом России в Петербурге, а сам Владимир Путин был гостем на свадьбе нынешней главы МИД Австрии Карин Кнайсль.