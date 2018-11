Один человек убит и трое ранены после нападения с ножом в Мельбурне. Версия терроризма не отрицается

Неизвестный врезался на автомобиле в здание торгового центра в Мельбурне, после чего выбежал из машины и напал с ножом на прохожих. В больнице четверо, включая нападавшего. Один человек погиб.

Muslim terrorist trying to kill an #Australian Police Officer a few minutes ago in #Melbourne after blowing up his own car. pic.twitter.com/wmdZc75wsO