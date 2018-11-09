Водителя, бросившего сбитую девочку, искали всем Подпорожьем. У него нет прав, но есть судимости

Предполагаемый виновник смертельного ДТП в Подпорожье (Ленинградская область), в котором погибла 10-летняя девочка, задержан. Школьница была сбита минувшим вечером, когда переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Как сообщает 9 ноября отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, это 59-летний мужчина (1959 года рождения), управлявший «Шевроле Нивой» без водительского удостоверения. Он был неоднократно судим и привлекался за нарушения ПДД. После ДТП он поехал домой, где его и нашли.

На сайте главка уточняется, что водитель, предположительно, находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Следователи ОМВД России по Подпорожскому району возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

После ДТП водитель скрылся, его объявили в розыск. ГИБДД перекрыла возможные пути отхода транспортного средства, очень активно отозвалось население города, отмечает начальник отдела ГИБДД по Подпорожскому району Сергей Петухов. «Все откликнулись <...> и помогали полиции», – рассказывает Петухов.

Видео: YouTube/Телеканал «СвирьИнфо»

Напомним, минувшим вечером в Ленинградской области под колёсами машин погибли три пешехода.