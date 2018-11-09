В Австрии поймали «российского шпиона». Полковник в отставке 20 лет передавал в Москву важную информацию

В Австрии задержан «российский агент». Это 70-летний полковник в отставке, который двадцать лет, как утверждается, шпионил в пользу Москвы. Скандальная новость уже обернулась первыми последствиями: глава МИД Австрии вызвала «на ковер» представителя РФ и отменила намеченную поездку в Россию.

Как сообщает 9 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на Kronen Zeitung, о раскрытии агента заявило министерство обороны Австрии — именно в этом ведомстве служил тот, кто с конца 1990-х годов якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. За это, как уверяют военные, их коллега из Зальцбурга получил около 300 тысяч евро.

В посвященной скандалу газетной публикации говорится: австриец, фамилия которого не называется, каждые две недели контактировал со своим связным, неким Юрием, которому и передавал секретные документы. Их общение легло в основу уже возбужденного уголовного дела по статье о работе на иностранную военную разведку.

По информации Kronen Zeitung, министр обороны Австрии Марио Кунасек намерен вызвать к себе военного атташе России в стране по этому делу. Он и канцлер Австрии Себастьян Курц намерены в ближайшее время выступить с экстренным заявлением по этому делу. А глава МИД Австрии Карин Кнайсль, по данным РИА Новости, уже вызвала к себе представителя РФ и отменила намеченную поездку в Россию.

Посольство России в Австрии отказалось от комментариев.

Накануне стало известно: рассылая запросы своим коллегам по поводу российского дипломата, который должен был приехать в Финляндию, полиция безопасности Финляндии SUPO исключила из списка адресатов спецслужбу Австрии BVT. Разведслужбы стран ЕС не доверяют BVT из-за входящей в правящую коалицию Австрии правопопулистской партии АПС, «у которой близкие отношения с Россией». Членами АПС являются глава МВД Австрии Херберт Кикль и министр иностранных дел Карин Кнайсль, на свадьбе которой минувшим летом побывал президент РФ Владимир Путин.