СМИ: Во время учений НАТО со стороны России в Норвегию и Финляндию шли помехи GPS

Во время самых масштабных международных учений НАТО за последние 30 лет Trident Juncture в Норвегии и Финляндии фиксировали сбои в работе GPS.

Как пишет Yle 9 ноября, в начале текущей недели в Финляндии было выпущено предупреждение для воздушного транспорта о масштабных сбоях GPS-связи в Лапландии. Предостережение распространялось на территорию от Рованиеми до норвежской границы и от Киттиля до российской границы.

Уведомление для лётчиков, так называемое NOTAM (Notice To Airmen), о том, что сигнал GPS может быть ненадёжным на севере и северо-востоке Финляндии, опубликовала 6 ноября Служба воздушной навигации Финляндии (Air Navigation Services Finland). В Службе заверили, что получили информацию о сбое из разных источников, в том числе от Сил обороны. В Силах обороны ситуацию не комментируют.

Ранее о GPS-помехах для воздушного движения на севере Норвегии рядом с российской границей в пятницу, 2 ноября, писал Barents Observer. Тогда же российский противолодочный самолёт устроил переполох, пролетев на небольшой высоте над флагманом шестого оперативного флота ВМС США «Маунт Уитни». Предупреждение лётчикам было выпущено ещё в конце октября, в день начала учений Trident Juncture. В них также участвовала и Финляндия. Учения закончились 7 ноября, предупреждение действует до пятницы, 9 ноября.

Сбои в Норвегии фиксировали и год назад. Тогда норвежское ведомство связи заявило, что помехи идут из России.