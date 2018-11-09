Глава МРСК Северо-Запада Артем Пидник принял участие в Форуме работающей молодежи

Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада

8 ноября в Санкт-Петербурге прошел III Форум работающей молодежи «Создаем будущее: объединяя поколения», который собрал на единой площадке представителей власти, крупных промышленных предприятий, работающую молодежь и студентов, получающих среднее профессиональное и высшее образование.

Генеральный директор МРСК Северо-Запада Артем Пидник представил на Форуме успешный опыт компании по привлечению и адаптации в рабочем коллективе молодежи, а также развитию трудового потенциала молодых работников.

Как подчеркнул Артем Пидник, одним из важных показателей эффективности компании являются трудовые династии, работающие на предприятии на протяжении нескольких поколений. Такая преемственность свидетельствуют о надежности и качестве работодателя.

«Открытость для общения с разными поколениями является обязательным навыком для успешной работы, поэтому я не стал бы жестко разделять поколения – каждое из них имеет свои сильные стороны. Старшее поколение обладает большим опытом и стратегическим мышлением, молодежи свойственна решительность во внедрении инноваций. Использование новых технологий для них естественно. Поэтому именно молодые работники на предприятиях сегодня являются агентами изменений, особенно важна их роль в связи с цифровизацией энергетики и других отраслей промышленности, – отметил Артем Пидник. – Задача менеджмента – обеспечить максимальную эффективность от выполнения персоналом рутинных рабочих обязанностей и, кроме того, предложить молодым работникам интересные производственные задачи, которые будут их мотивировать. Чтобы решение таких задач позволило с гордостью рассказывать о деле своей жизни родителям, а в будущем – передавать опыт детям», – подчеркнул глава сетевой компании.

Отметим, что МРСК Северо-Запада (входит в ПАО «Россети») на регулярной основе взаимодействует более чем с 40 учебными заведениями. Студенты и учащиеся проходят ознакомительную, производственную и преддипломную практику в исполнительном аппарате и региональных филиалах компании.