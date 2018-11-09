Бывшая глава юридического комитета задержана. К качеству похищенного в Смольном у следствия нет вопросов

Экс-глава юркомитета Смольного Юлия Осипова может оказаться в женской тюрьме на Арсенальной. При задержании ей вменили шефство над хищением. Пока - 14,5 млн рублей.

фото: МООО «Ассоциация юристов России» СПб и ЛО

Следственный комитет Петербурга задержал в ночь с 8 на 9 ноября недавно уволенного председателя юридического комитета Смольного Юлию Осипову. Бывшей чиновнице вменяют серьезное хищение бюджетных средств за три года ее службы в правительстве Петербурга. Согласно материалам дела она подозревается в организации схемы, но не дает показаний, удовлетворяющих следствие. Ее заместителя также хотят видеть на Мойке, но Юлия Золотовская уже за границей.

«Фонтанка» узнала о контрактах на разработку законопроектов, что, по мнению ФСБ, фактически исполнялись сотрудниками юркомитета, а деньги уходили из бюджета.

Утром 8 ноября оперативники регионального УФСБ пришли с обыском в квартиру к Юлии Осиповой. Безусловно, это не стало внезапностью для бывшего председателя юридического комитета Смольного, которая первой из высокопоставленных чиновников уволилась после ухода Георгия Полтавченко. Отсутствие в Смольном Юлии Осиповой «Фонтанка» заметила 9 октября на первом заседании правительства с Александром Бегловым.

Заметим, что заявление на увольнение Юлия Осипова, по данным «Фонтанки», написала без давления нового исполняющего обязанности губернатора. Обыск в юридическом комитете и ее первый допрос прошли за неделю до назначения Беглова. Так что уже в начале октября Осипова предвидела последствия и понимала разницу в новостных заголовках – «Задержана экс-глава»/«Задержан председатель юркомитета».

Госбезопасность не надеялась найти у Осиповой что-то интересное для себя и, соответственно, ничего не изъяла. У Юлии Осиповой заблаговременно было приготовлено соглашение с адвокатом, но к ночи допрос зашел в тупик. Как в разговоре с «Фонтанкой» предположил один из ее коллег по работе в юридическом комитете, «Юлия Александровна способна на внезапную эмоцию в нестандартной ситуации, и в этот момент она прекращает слышать». В результате к раннему утру 9 ноября Юлию Осипову доставили в Межрайонный изолятор временного содержания на Захарьевской улице и поместили в одиночную камеру, так как других дам сегодня там просто нет.

По информации «Фонтанки», еще в конце сентября Осипову допрашивали в связи с контрактами, заключенными между подведомственным юридическому комитету Государственным бюджетным учреждением «Санкт-Петербургский центр правового обеспечения» (ЦПО) и компанией «Акканто». Кстати, не надо работать на Литейном, 4, чтобы через СПАРК увидеть – ранее директор ЦПО Андрей Вдовин был гендиректором «Акканто».

Контракты ЦПО заключал с «Акканто» уже с 2013 года. По данным «Фонтанки», следователей заинтересовали те из них, что подписывались в 2015, 2016 и 2017 годах — на 5 млн 510 тысяч, 5 млн и 4 млн 100 тысяч рублей соответственно. Все — на оказание комплексных юридических услуг по обоснованию возможности правового регулирования и разработке комплексных проектов нормативных правовых актов. То есть разработку законопроектов.

В этих трех случаях «Акканто» выигрывал в открытом конкурсе, обходя конкурентов по цене или оставаясь единственным участником с заявкой, соответствующей требованиям. За бортом последовательно оставили ООО «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем», «Качкин и партнеры» и ООО «Орбита-Аудит». По мнению следствия, «Акканто» – подконтрольная Осиповой фирма.

Среди законопроектов, что «Акканто» по условиям контрактов должен был разработать, поправки в закон об участии Петербурга в ГЧП, а также нормы, касающиеся социальной поддержки инвалидов и предоставления городских объектов недвижимости для строительства и реконструкции.

Сегодня Юлии Осиповой вменяют мошенничество в особо крупном размере, а именно — организацию хищений 14 миллионов 610 тысяч рублей, то есть сумму из указанных «Фонтанкой» трех конкурсов. По мнению Следственного комитета, фактически работы выполнялись сотрудниками юридического комитета. Бюджетные же средства, перечисленные на «Акканто», обналичивались и передавались Осиповой. Платила ли Осипова своим подчиненным — «Фонтанка» не знает, но справедливо было бы, если делилась.

Добавим, что добровольно ушедшая вместе с ней заместитель Юлия Золотовская не стала дожидаться утреннего звонка в дверь. Она в Германии.

Любопытно и то, что Следственный комитет не предъявляет претензий к качеству продукта – разработке законопроектов. Так что для защиты Осиповой это может стать аргументом. Не исключено, что адвокаты постараются развернуть смыслы: если работы выполнены в срок и без претензий, то непонятен ущерб государству.

К вечеру 9 ноября суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте 46-летней Юлии Осиповой. При удовлетворении ее перевезут с Захарьевской на Арсенальную улицу, в старинную женскую тюрьму. Тогда начнутся не самые комфортные месяцы для юриста. Если чиновников мужского пола администрация Крестов-2 или изолятора на Лебедева старается поместить к адекватным соседям – обнальщикам, например, то на Арсенальной ситуация тяжелее. Этот изолятор, предсказуемо, небольшой – в 40 камерах содержатся примерно 350 женщин. И арестованных за благородные составы там найти труднее.

Юлия Осипова замужем, есть дочь. Ленинградка, в 1996 году окончила юридический факультет СПбГУ, кафедра гражданского права и процесса. В тот же год пришла в Смольный, в нулевых работала в комитете по земельным ресурсам и землеустройству. Карьера в основном связана с юридическим комитетом. В 2004 году она уже была заместителем председателя комитета. Пост председателя получила в июне 2017 года, после повышения Анны Митяниной до вице-губернатора. В начале октября уволилась по собственному желанию.

ООО «Акканто» зарегистрировано в 2005 году. Формальные собственники менялись с тех пор несколько раз; среди них, по данным СПАРК, в 2009 году числился и Андрей Вдовин — нынешний директор ГКУ «Санкт-Петербургский центр правового обеспечения» (ЦПО), который и выступал заказчиком от юридического комитета. Сегодня компанию возглавляет Ольга Данилова. Выручка по итогам 2017 года составила 5,3 млн рублей, прибыль — 450 тысяч.

В данный момент из государственных заказчиков с «Акканто» работает областное управление по организации и контролю деятельности по обращению с отходами: компания за 1,2 млн рублей разрабатывает концепцию обращения со строительными отходами в регионе.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"