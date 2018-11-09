За сутки из Петербурга задержан вылет четырех рейсов в Минск. В белорусской столице не прекращается туман

Погодные условия в Минске задерживают очередной вылет из Петербурга. Утренний рейс 9 ноября перенесен на пять часов, еще три опоздали накануне.

Согласно онлайн-табло аэропорта Северной столицы, рейс B2 944 «Белавиа» вылетит в половину одиннадцатого утра вместо 05:35. Еще три борта стартовали из Пулково с опозданием накануне, два рейса задержались примерно на 15 часов, пассажирам еще одного пришлось ждать посадки почти пять.

Представитель авиакомпании объяснил задержку погодными условиями. По данным сайта «Гисметео», сейчас видимость в Минске – около 30 метров. Местные СМИ сообщали, что накануне в столицу Белоруссии вовремя не прилетели десятки рейсов. При этом с вылетом из минского аэропорта проблем нет.