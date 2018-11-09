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Происшествия
09.11.2018 10:46
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Разочарованный грибник «сдал» загрязнителей Большой Ижорки экологам

Зловонное болото на том месте в окрестностях Колпино, где он раньше собирал грибы, побудило местного жителя обратиться в департамент Росприроднадзора по СЗФО. Проверка показала: грибы погубили сбрасываемые незаконно стоки в Большую Ижорку.

Разочарованный грибник «сдал» загрязнителей Большой Ижорки экологам

«С производственной площадки ООО «Биосистема», минуя очистные сооружения, выведена труба, через которую неочищенные стоки сбрасываются на водосборную площадь реки», – рассказали в ведомстве «Фонтанке» 9 ноября.

Составив акт осмотра, где зафиксировано нарушение, государственные инспекторы передали материалы в региональный надзор. Предприятие-нарушитель ждет визит проверяющих. 

В Росприроднадзоре напоминают: 8 октября Госдума приняла в первом чтении закон об увеличении штрафов для предпринимателей за загрязнение водоемов до 150 тысяч рублей. Пока с них можно взыскать максимум 40 тысяч рублей.

 

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