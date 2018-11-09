«Победа» открыла продажу билетов на регулярный рейс в Нидерланды

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Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», в четверг открыла продажу на новый регулярный рейс Москва-Эйндховен (Нидерланды).

Одномоментно на сайте pobeda.aero предложено на новое направление до конца зимнего расписания 2019 года не менее 500 билетов от 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.

Эйндховен станет первым городом Нидерландов в маршрутной карте «Победы». Полеты по новому маршруту начнутся 21 декабря 2018 года и будут выполняться четыре раза в неделю – понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Эйндховен органично дополнит карту полетов «Победы». Удачное географическое расположение этого города позволяет быстро и удобно добраться до излюбленных туристами Амстердама, Антверпена, Брюсселя, Дюссельдорфа, Роттердама, Утрехта, Эссена. Но и как самостоятельный туристический пункт Эйндховен великолепен. Этот утопающий в зелени город гораздо провинциальнее и бюджетнее культового Амстердама. Здесь можно оценить истинный голландский колорит.

На рейсах Эйндховен-Москва с начала полетов будет доступна бесплатная онлайн-регистрация, как и для всех рейсов «Победы», выполняемых из зарубежных аэропортов. При отказе от бесплатной самостоятельной регистрации на сайте pobeda.aero клиенту придется оплатить агенту услугу оффлайн-регистрации в аэропорту. «Победа» ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах, чтобы не повышать тарифы из-за резкого роста цен на авиакеросин.

Флот авиакомпании «Победа» состоит из современных комфортабельных самолетов Boeing 737-800, поставляемых напрямую с завода-производителя. В авиапарке компании 23 новых самолета, до конца года ожидается поставка еще одной машины.