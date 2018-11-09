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Происшествия
09.11.2018 10:32
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На Обуховской Обороны «Лансер» разбил фургон телевизионщиков. Девушку вырезали из авто

Несовершеннолетняя девушка пострадала в результате ночной аварии в Невском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 9 ноября около 2 часов ночи на проспекте Обуховской Обороны, у дома 95, корпус 1 (у пересечения с проспектом Елизарова), по предварительной информации, 23-летний водитель на Mitsubishi совершил наезд на микроавтобус Ford с 55-летним мужчиной за рулём. От удара микроавтобус врезался в Kia cee’d с 63-летним водителем.

Лёгкие травмы получила пассажирка «Митсубиши» – девушка 2001 года рождения.

Петербургское ГУ МЧС информирует, что вызов в службу «01» поступил в 1:19. Два пожарных подразделения в составе десяти человек, прибывшие на место, оказывали техническую помощь.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» уточняют модель «Митсубиши» – «Лансер». Девушка, по их словам, находилась на переднем сиденье, её зажало. Чтобы вызволить её, спасатели разрезали автомобиль. На микроавтобусе, как видно на фотографиях, есть маркировка телепередачи «Вести Санкт-Петербург».  

На Обуховской Обороны «Лансер» разбил фургон телевизионщиков. Девушку вырезали из авто

Участники группы со ссылкой на телевизионный сюжет «Вестей» пишут, что водитель «Митсубиши» якобы был в состоянии алкогольного опьянения, и за ним была организована полицейская погоня, а водитель «Вестей» сидел в припаркованной машине. Что касается состояния опьянения – его должны установить специалисты. А вот погони, по данным УГИБДД, не было.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

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