Фонтан на Дальневосточном остудил батареи в шести домах

Авария на теплосети в Невском районе Петербурга сказалась на отоплении в шести жилых домах. Работы энергетики планируют завершить до конца рабочего дня.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», течь дала труба диаметром 150 мм во дворе 64 дома по Дальневосточному проспекту ночью 9 ноября. Отопление в шести домах переведено на пониженные параметры, горячая вода осталась только в кранах. С ремонтом теплоэнергетики обещают справиться к шести часам вечера.

Судя по фото из соцсетей, из дефектной трубы во дворе брызгал фонтан кипятка. «Теплосеть Санкт-Петербурга» напоминает об опасности вблизи прорывов и просит горожан к местам аварий не приближаться.