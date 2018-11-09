В России предлагают изменить периодичность техосмотра

Реформировать систему технического осмотра автомобилей в России предоложил оператор системы электронных паспортов АО «Электронный паспорт».

Как рассказывает 9 ноября «Коммерсантъ», предлагаемая игроком рынка процедура будет основана на запущенной в октябре системе электронных паспортов. Для определения сроков проверки транспортного средства будут учитывать его индивидуальные характеристики, особенности эксплуатации, сведения о ДТП, страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях, проводимых производителями.

По словам представителя компании Бориса Ионова, обычные автомобили можно проверять раз в год, а, например, такси с большим пробегом — раз в три месяца. При этом полноценно новая система сможет заработать только через несколько лет, за которые предстоит «накопить определенную историю автомобилей».

Ранее сообщалось, что 1 августа правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила три законопроекта против фальшивых техосмотров и диагностических карт.