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Власть
09.11.2018 10:04
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Задержана экс-глава юридического комитета Смольного Юлия Осипова

Следственный комитет Петербурга задержал бывшего председателя юридического комитета Юлию Осипову. Ей вменяется хищение более 10 миллионов рублей после заключения договоров с подконтрольными коммерческими организациями.

По информации «Фонтанки», к раннему утру 9 ноября в Межрайонный изолятор временного содержания на Захарьевскую улицу доставили Юлию Осипову. Согласно постановлению о ее задержании, решение принял следователь Следственного комитета Петербурга ночью 9 ноября. По данным «Фонтанки», Юлии Осиповой вменяется часть четвертая статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере». Уголовное же дело связано с хищениями бюджетных средств в юридическом комитете Смольного, где Юлия Осипова работала председателем до начала октября этого года. 

«Фонтанка» ранее сообщала, что Юлия Осипова оказалась первым уволенным высокопоставленным чиновником из правительства города после назначения исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова. Это стало известно после того, как 9 октября Осиповой не оказалось на первом заседании правительства. Также «Фонтанка» указала тогда, что за полторы недели до увольнения в юридическом комитете следователи провели обыск. Осипова уже вызывалась на допрос на Мойку, 86.

8 ноября, по информации «Фонтанки», в квартиру к Юлии Осиповой пришли с обыском оперативники Службы экономической безопасности регионального УФСБ. Они и доставили женщину на допрос. Судя по результату, следователь не нашел понимания с Осиповой. 

Также «Фонтанке» известно, что ее подозревают в нескольких эпизодах хищения бюджетных средств после обеспечения побед на конкурсах аффилированным с комитетом петербургским компаниям. При этом работы по оказанию юридических услуг фактически выполнялись не фирмами-подрядчиками, а сотрудниками юридического комитета. Размер хищений, указанный в материалах дела, – более 10 миллионов рублей. 

Заметим, что комитет Юлия Осипова возглавляла с июня 2017 года. До этого она была заместителем председателя того же ведомства. 

В уголовном же деле исследуются эпизоды 2015-2017 годов.


© Фонтанка.Ру

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