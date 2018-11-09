Насилие над петербуржцами через психологические тренинги суд оценил в условный год. Сооснователь «Зеоры» может быть свободна

Уголовное дело, возбуждение которого инициировала ФСБ после двух самоубийств в Петербурге, спустя год с потерей статей и одного обвиняемого доведено до решения суда. Сооснователь школы личностного роста Ольга Маркелова получила условный срок.

О решении Фрунзенского районного суда 9 ноября сообщает пресс-служба судов города. Маркелову приговорили к году условно с аналогичным испытательным сроком, вину по 239 статье УК РФ – создание некоммерческой организации, посягнувшей на личность и права граждан, тренер признала.

В деле Маркеловой, которое было возбуждено осенью прошлого года и сопровождалось визитом на тренинг «Зеоры» оперативников ФСБ, сперва исчез один из обвиняемых, супруг осужденной Виктор. Из-под домашнего ареста он сбежал в Германию, попросил там убежища. Затем следствие не смогло доказать причастность Маркеловой к сеансам гипноза, и из дела исчезло обвинение по статье об оказании небезопасных услуг. Позже заседание пришлось переносить и возвращать материалы прокурору, в обвинительном заключении не нашлось потерпевших. В итоге судимость Маркелова получила за создание «Зеоры», эффект от проводимых организацией тренингов личностного роста «Лайфспринг» суд счел вредоносным.