Семак сыграл с «Бордо» в прагматичный футбол. «Зенит» остается во главе Лиги Европы

Новая схема игры в обороне, пенальти в ворота «Зенита» и гол Антона Заболотного: отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о чудо-ничьей петербургского клуба, добытой в матче Лиги Европы против «Бордо».

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

У «Зенита» Семака в Европе получается пока предельно скромно. Собственно, ничья с «Копенгагеном» в первом матче группового этапа Лиги Европы до игры против «Бордо» была единственной игрой, в которой петербуржцы смогли набрать очки. Вояж в Минск к «Динамо» в августе завершился полным фиаско, поездка в норвежский Мельде подарила формулировку от Семака «Средняя команда». Формулировка вызвала определенные переживания у болельщиков, но Сергей Богданович тогда объяснил свое определение четко: по мнению главного тренера петербургского клуба, в настоящий исторический момент по европейским стандартам «Зенит» – команда, которая вряд ли может претендовать на роль фаворита, футболистов, которых знают в Европе, — один Паредес, благодаря выступлению в «Роме».

Перед игрой на первый план вышли очевидные кадровые сложности «Зенита». Во Францию не полетели футболисты, без которых сложно представить команду Семака: Артем Дзюба и Бранислав Иванович. Как следствие — впервые «Зенит» начал матч в пять защитников. Как признался Семак после матча, мера эта была вынужденная, ранее команда такую схему не наигрывала. По флангам расположились безальтернативные Александр Анюков и Эльмир Набиуллин (у Игоря Смольникова травма, Евгений Черной не включен в заявку Лиги Европы). В центре обороны вышли все имевшиеся центральные защитники нынешнего «Зенита»: Луиш Нету, Эммануэль Маммана и Миха Мевля. К слову, Мевля не выходил в стартовом составе аж с августа, с той самой выездной игры в Норвегии. Трио полузащитников составили Клаудио Маркизио, Леандро Паредес, пропускающий воскресный матч против ЦСКА из-за удаления в игре с «Ахматом», и Александр Ерохин. Скромная группа атаки состояла из Себастьяна Дриусси и Антона Заболотного.

Накануне встречи французский клуб сменил собственника. Канал М6, который владел клубом с 1999 года, продал контрольный пакет акций американскому предпринимателю Джозефу Дагросу. Перед матчем журналисты даже спрашивали Семака, повлияет ли смена владельца на предстоящий матч: «Как это повлияет именно на команду в краткосрочной перспективе и конкретно завтра — сказать сложно. С точки зрения будущего, возможно, изменения и произойдут, но за такое короткое время непросто предугадать, что может измениться применительно к игре и составу».

Собственно, игра против «Зенита» стала первой для американца, который провел весь матч в ложе для почетных гостей. Надо полагать, что Дагрос остался доволен увиденным, несмотря на итоговый результат. Но обо всем по порядку.

Первые 30 минут «Зенит» откровенно не мог поднять головы на своей даже не половине — на своей трети поля. Футболисты «Бордо» разнообразно атаковали флангами и через центр, а владение мячом составляло неприличные 70% на 30% в пользу французов. Решающих голевых моментов у ворот Андрея Лунева не возникало, но было ясно, что это — вопрос времени. При этом у «Зенита» категорически не выходило предложить что бы то ни было «Бордо» в режиме контратак — Дриусси с Заболотным попросту были без мяча. На 33 минуте сперва Камано пробил в штангу. Показалось — везет так везет! Но уже через минуту Маммана срубил в подкате Сабали, и австрийский арбитр матча Харальд Лехнер без колебаний указал на 11-метровую точку. Камано был точен. Только тут петербуржцы стали искать контригру, и уже в конце первого тайма Заболотный бил по воротам «Бордо» после подачи Анюкова, но вратарь французов Кастиль сумел среагировать на удар с метра и перевел мяч на угловой. К слову, к перерыву оба крайних защитника «Зенита» висели на желтых карточках: футболисты петербургского клуба попросту не успевали за игроками «Бордо». Также предупреждение за разговоры в эпизоде с пенальти получил Лунев.

Во втором тайме слово взял тренерский штаб «Зенита». Парад замен остался за футбольным Петербургом. За полчаса до конца основного времени Роберт Мак заменил Анюкова. «Зенит» перестроился на игру в 4 защитника (Мевля ушел на правый фланг), капитаном команды стал Нету. На 65 минуте Ерохина сменил Далер Кузяев. Меньше 10 минут понадобилось единственному воспитаннику петербургского футбола в составе «Зенита», чтобы отдать голевую передачу: Кузяев принял отличную диагональ Паредеса, ушел в лицевую линию, обыграл оппонента один в один и покатил мяч под удар Заболотному. Антон был точен. Остаток матча «Зенит» провел в суровой обороне, но голевые моменты с ударом воспитанника липецкого футбола в матче завершились.

«Зенит» сумел свести вничью очень непростой матч, продемонстрировав при этом характер, умение бороться до конца и прагматизм.

После матча Заболотный подвел очевидный итог: «Сложная выездная игра. Первыми пропустили с пенальти, старались действовать на контратаках. Футболисты «Бордо» очень хорошо играли в нападении, но мы прессинговали и старались идти вперед. Появлялись хорошие моменты у нас, местами неплохо контролировали мяч. Во втором тайме сумели отыграться. В конце немного подсели и довели игру до ничейного результата».

Семак отметил позднее начало матча и сложность календаря: «Тяжело начали матч. Наверное, позднее время повлияло на темп, и до пропущенного гола мы смотрелись не лучшим образом. Затем стали действовать лучше, в том числе в контроле. Во втором тайме играли лучше, смогли сравнять. В концовке все-таки где-то подсели, не хватило сил, но были хорошие быстрые атаки, в которых мы могли и победить, хотя, на мой взгляд, на победу не наиграли. Результат в целом приемлемый, учитывая плотность календаря. Провели ротацию, уже через два дня следующий матч, теперь будем готовиться к нему».

У «Бордо» после 4 матчей 1 очко, и с финальным свистком шансы на продолжение борьбы за плей-офф Лиги Европы исчезли. Параллельно «Славия» принимала в Праге «Копенгаген», и эта встреча также завершилась вничью, 0:0.

После 4 матчей у «Зенита» 8 очков, у «Славии» – 7, у датчан — 5. С высокой долей вероятности «Зенит» уже гарантировал себе очередную евровесну, но окончательно это станет ясно по результатам матча против «Копенгагена» 29 ноября в Санкт-Петербурге.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»