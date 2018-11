«Рай» стал адом. Лесной пожар уничтожил американский город Парадайс

Лесной пожар уничтожил американский город Парадайс («Рай») на севере Калифорнии. Выгорели не менее двух тысяч домов, власти объявили срочную эвакуацию.

Как сообщает 9 ноября РБК со ссылкой на издание Paradise Post, пожары в населенных пунктах округа Бьютт начались утром 8 ноября, когда огонь из лесов перекинулся на жилые постройки. Сейчас огнем охвачено более 7 га территории.

Trying to evacuate paradise and there’s a fire you have to drive through to get to safety. Trying to think good thoughts. pic.twitter.com/2d5XWfKQPT

Власти полностью эвакуировали город Парадайс и несколько близлежащих населенных пунктов.

Член городского совета Скотт Лоттер, который вместе со всеми покинул горящий Парадайс, заявил, что огнем охвачен весь город – «Рай» больше походит на ад.

«Это выглядит ужасно», — подчеркнул Лоттер, слова которого приводит «Газета.ру».

The Camp Fire in Paradise has already burnt up many of my families residences and forced the evacuation of the entire town! Many are trapped! Please keep them in your prayers! Any help is much appreciated!!

