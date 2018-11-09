Скорая помощь не довезла пациента до больницы. На Кораблестроителей машина врезалась в мусоровоз

Три человека в машине скорой помощи пострадали после столкновения с мусоровозом ночью 9 ноября на Васильевском острове в Петербурге. Очевидцы говорят о включенной сирене и красном сигнале светофора.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении ГИБДД, авария произошла возле 48 дома по улице Кораблестроителей около половины второго ночи. Из машины скорой везти в больницу пришлось уже не только 85-летнего пациента, но и врача с водителем. Все трое в состоянии средней степени тяжести.

По словам очевидцев, машина медиков ехала с включенной сиреной и мигалками, но на красный свет.