В Лондоне появились плакаты с изображением Путина. Подмигивающий президент РФ предлагает англичанам праздновать Brexit

Пародийные плакаты с изображением президента РФ Владимира Путина появились на улицах Лондона. Подмигивающий российский лидер предлагает праздновать Brexit.

Об этом 9 ноября сообщает РБК со ссылкой на Reuters. По данным агентства, организатором акции стала группа активистов Proud Bear. На двух плакатах размещена одна и та же фотография Владимира Путина на голубом фоне, но разные надписи: «Давайте праздновать красно-бело-голубой BЯEXIT» и «BЯEXIT означает BЯEXIT». При этом английская буква «R» в слове Brexit заменена на русскую «Я». На третьем плакате изображен бывший министр иностранных дел королевства Борис Джонсон с российскими флагами и подписью: «Спасибо тебе, BOЯIS».

Слоган «Brexit означает Brexit» используют сторонники окончательного выхода Лондона из Евросоюза.

#PROUDBEAR officers from POSTER SPETSNAZ division deployed ACROSS London to start celebration of #Brexit COLLABORATION. People of UNITED BRITAIN, many more for you to find! 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/yqpz687QIx