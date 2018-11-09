В Лондоне появились плакаты с изображением Путина. Подмигивающий президент РФ предлагает англичанам праздновать Brexit
Пародийные плакаты с изображением президента РФ Владимира Путина появились на улицах Лондона. Подмигивающий российский лидер предлагает праздновать Brexit.
Об этом 9 ноября сообщает РБК со ссылкой на Reuters. По данным агентства, организатором акции стала группа активистов Proud Bear. На двух плакатах размещена одна и та же фотография Владимира Путина на голубом фоне, но разные надписи: «Давайте праздновать красно-бело-голубой BЯEXIT» и «BЯEXIT означает BЯEXIT». При этом английская буква «R» в слове Brexit заменена на русскую «Я». На третьем плакате изображен бывший министр иностранных дел королевства Борис Джонсон с российскими флагами и подписью: «Спасибо тебе, BOЯIS».
Слоган «Brexit означает Brexit» используют сторонники окончательного выхода Лондона из Евросоюза.
#PROUDBEAR officers from POSTER SPETSNAZ division deployed ACROSS London to start celebration of #Brexit COLLABORATION. People of UNITED BRITAIN, many more for you to find! 🕵️♂️ pic.twitter.com/yqpz687QIx— Proud Bear (@Pr0ud_Bear) 8 ноября 2018 г.
Кто на самом деле стоит за акцией, неизвестно. В заявлении Proud Bear в Twitter (причем местоположение автора аккаунта обозначено как Санкт-Петербург) говорится, что группу создали «российские агенты ГРУ», которые «годами помогают народу Англии освободиться от Европейского союза и демократических выборов».
«Группа надеется противодействовать недавней необоснованной негативной огласке в отношении ГРУ, размещая рекламные объявления, в которых подчеркивается их [агентов ГРУ] роль в освобождении Британии от Евросоюза», — указано на сайте.
На своем сайте Proud Bear собирает средства на выкуп цифрового билборда в центре Лондона — на станции Ватерлоо.
Журналисты Reuters связались с представителем Proud Bear, который в ответ прислал заявление на русском. В тексте написано, что «группа обеспокоена состоянием российской демократии и выступает против авторитарных тенденций Москвы». Proud Bear также выразила солидарность с российскими работниками прессы, но отказалась называть участников.
Справка:
Британские власти ранее заявляли, что им не удалось найти доказательств вмешательства России в голосование по статусу Великобритании в 2016 году, в результате которого страна решила выйти из Евросоюза.
Британия заявляет, что бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, которые были в Солсбери в день отравления Скрипалей. Петров и Боширов в интервью говорили, что не имеют отношения к разведке и ездили в Британию как туристы.