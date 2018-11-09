Саудовская Аравия изучает возможность распада ОПЕК

Возможное влияние распада ОПЕК на нефтяной рынок изучает исследовательский центр в Саудовской Аравии. Он финансируется государством.

Информацию об исследовании 8 ноября опубликовало издание The Wall Street Journal. По информации авторов публикации, поводом для изысканий стали опасения саудовских властей, что спрос на нефть может сильно упасть. Тогда международная межправительственная организация, часто рассматриваемая как картель, потеряет прежнюю власть на рынке.

«В королевстве осознают, что спрос на нефть не может длиться вечно»,— отметил источник издания в Эр-Рияде.

Официально власти Саудовской Аравии еще не обсуждают роспуск ОПЕК. Однако высокопоставленные чиновники страны уже вслух подвергают сомнению целесообразность долгосрочного существования организации. Представители Эр-Рияда уверены: Саудовская Аравия и Россия могут и вдвоем оказывать на рынок нефти достаточное влияние.

Ранее стало известно, что Россия в августе 2018 года добывала 10,91 млн баррелей нефти в сутки, опередив по этому показателю Саудовскую Аравию на 4,9%. Саудовская Аравия в августе добывала ежесуточно более 10,4 млн баррелей.