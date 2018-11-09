«Ведомости» узнали о том, что состав СПЧ изменится наполовину

Ротация пройдет в Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ) до конца текущего года. Может измениться около половины членов списка.

Об этом 9 ноября пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

«Сейчас новые кандидаты обсуждаются в администрации президента, ближе к декабрю этот список обсудит руководство администрации, после чего его представят президенту»,— отметил собеседник газеты.

Другой источник уверен, что в обновленном составе Совета не останутся те, кто не принимал активного участия в работе СПЧ. Впрочем, покинуть орган могут и некоторые активные участники.

Известно, что главу Совета Михаила Федотова о выходе уже предупредили сопредседатель «Клуба 2015» Сергей Воробьев, главный режиссер театра «Алеко» Алексей Козырев и телеведущий Максим Шевченко.

Список новых членов СПЧ появится перед традиционной встречей правозащитников с президентом РФ в конце года. Дата встречи пока не назначена.