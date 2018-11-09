Лондон просит ЕС ввести санкции против высокопоставленных сотрудников ГРУ

Санкции против высокопоставленных сотрудников Главного управления Генштаба Вооруженных сил (ГРУ) РФ призвали ввести Евросоюз власти Великобритании. Новые ограничения согласуют в ближайшие недели.

Об этом 9 ноября сообщило издание The Times. Оказавшимся в черном списке военнослужащим, вероятно, запретят въезд на территорию ЕС, а их активы заморозят в рамках совместных действий Великобритании и ЕС в отношении стран, уличенных в применении химического оружия. Говоря о числе попавших под санкции, газета предполагает, что речь идет о «полдюжине человек», то есть, о шестерых сотрудниках ГРУ.

Как отмечает издание, чтобы пролоббировать вопрос, Лондон пытается заручиться поддержкой Берлина и Парижа. Санкции против руководителей ГРУ МИД страны поднимал в октябре на переговорах с Венгрией.

Если королевство получит окончательное одобрение, прещения введут в декабре.

Напомним, на днях Госдеп США анонсировал второй пакет санкций против России в связи с отравлением «Новичком» в Британии. Ограничения обещают стать более суровыми, чем первый пакет.