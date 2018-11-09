Лондон просит ЕС ввести санкции против высокопоставленных сотрудников ГРУ
Санкции против высокопоставленных сотрудников Главного управления Генштаба Вооруженных сил (ГРУ) РФ призвали ввести Евросоюз власти Великобритании. Новые ограничения согласуют в ближайшие недели.
Об этом 9 ноября сообщило издание The Times. Оказавшимся в черном списке военнослужащим, вероятно, запретят въезд на территорию ЕС, а их активы заморозят в рамках совместных действий Великобритании и ЕС в отношении стран, уличенных в применении химического оружия. Говоря о числе попавших под санкции, газета предполагает, что речь идет о «полдюжине человек», то есть, о шестерых сотрудниках ГРУ.
Как отмечает издание, чтобы пролоббировать вопрос, Лондон пытается заручиться поддержкой Берлина и Парижа. Санкции против руководителей ГРУ МИД страны поднимал в октябре на переговорах с Венгрией.
Если королевство получит окончательное одобрение, прещения введут в декабре.
Напомним, на днях Госдеп США анонсировал второй пакет санкций против России в связи с отравлением «Новичком» в Британии. Ограничения обещают стать более суровыми, чем первый пакет.
Справка:
Первый пакет санкций против России за применение в Великобритании отравляющего вещества «Новичок» Госдеп ввел 27 августа. Тогда под запрет попал экспорт в Россию товаров и технологий, относящихся к национальной безопасности. Второй пакет, как ожидалось, вступит в силу спустя три месяца, если Россия не предоставит гарантии того, что не будет применять химическое оружие.
В середине сентября представитель Госдепартамента США Маниша Сингх, выступая в палате представителей, заявила, что Россия не позволила США провести инспекцию объектов на предмет уничтожения химического оружия. Тогда же она пообещала, что второй пакет санкций будет «суровым».
Именно Главное управление Генерального штаба (старое название — Главное разведывательное управление (ГРУ) в Лондоне подозревают в организации и осуществлении покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери. В Москве категорически отвергают все подозрения, требуя от британских властей предоставить доказательства.