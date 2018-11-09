Заболотный спас «Зенит» от поражения в матче с «Бордо». Петербуржцы остаются лидерами группы в Лиге Европы

Вничью завершился матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Бордо» – «Зенит» в четверг, 8 ноября, во Франции. Команды забили по одному голу.

Первыми отличились французы. На 34-й минуте защитник петербургского клуба Эммануэль Маммана сбил в своей штрафной соперника, и судья назначил пенальти. 11-метровый реализовал полузащитник «Бордо» Франсуа Камано. Сине-бело-голубые сравняли на 72-й минуте благодаря точному удару Антона Заболотного после передачи Далера Кузяева.

«Зенит» сохранил лидерство в группе, набрав 8 очков. «Бордо» же получило первое очко в этом групповом этапе, но все равно продолжает занимать последнее место. Следующий матч петербургский клуб проведет 11 ноября против ЦСКА в чемпионате России.