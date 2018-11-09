Выходные в Финляндии 10-11 ноября: мужские забавы и первый рождественский парад

В воскресенье, 11 ноября, в Суоми отмечается День отца. Мероприятия этих выходных от хоккейных матчей Кубка Карьяла и концерта металлистов Amorphis до автомобильной выставки и соревнований по мотокроссу не дадут мужчинам заскучать.

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В субботу в Финляндии ожидается от одного до пяти градусов тепла, в западных и южных регионах страны пройдут дожди. В воскресенье температура воздуха не изменится, однако осадков не ожидается.

10 и 11 ноября продолжается фестиваль CulturaFest, в котором в этом году участвуют семь музеев Хельсинки и Вантаа, в том числе Городской музей Хельсинки, Музей дизайна и Amos Rex. Семейная программа фестиваля включает в себя игровые маршруты по экспозициям и мастер-классы.

В Городском музее 9 ноября откроется новая выставка «Страх», исследующая чувство тревоги и причины его появления в сознании человека. Вход в музей бесплатный.

С 8 по 11 ноября финская столица принимает первый этап Еврохоккейтура. В Кубке Карьяла примут участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии. Сборная России встретится 10 ноября с хоккеистами Швеции, 11 ноября – с командой Чехии. Билеты на Хартвал-арену стоят от 17,5 евро.

В Выставочном центре Хельсинки с 9 по 11 ноября будет проходить автомобильная выставка. Там будет представлено около 200 новых автомобилей 29 марок. Билет для взрослых стоит 19 евро.

10 ноября на Ледовой арене выступит финская метал-группа Amorphis. Концерт приурочен к выходу нового альбома Queen Of Time. Билеты стоят от 46,5 евро.

В Культурном центре Корьямо 10 и 11 ноября организуют дизайнерскую ярмарку. Покупателей ждут с 11 до 17 часов, вход свободный.

В Тампере с 9 по 10 ноября состоится крупнейший в Финляндии чемпионат по мотокроссу в помещении. Соревнования пройдут в спортивно-выставочном центре Тампере. А в выставке OffroadExpo примут участие более 50 экспонентов, там будут представлены кроссовые и эндуро мотоциклы, экипировка.

10 ноября в Тампере устроят ярмарку антиквариата и винтажа. С 10 до 16 часов по адресу Sammonkatu, 45, можно будет приобрести мебель, светильники, посуду, изделия из стекла, керамики, текстиля. Вход стоит 5 евро.

По случаю Дня отца 11 ноября вход для пап в музейный центр Ваприикки будет бесплатным. Комплекс объединяет Музей естествознания, Музей минералов, Музей финского хоккея, Музей почты, Музей СМИ, Музей кукол и Музей финских игр. А одна из временных выставок Ваприикки посвящена Мэрилин Монро.

В Лапландии тем временем уже готовятся к рождественским праздникам. В субботу, 10 ноября, в Рованиеми состоится Рождественский парад. В 11:00 Санта-Клаус на оленьей упряжке отправится от здания мэрии к площади Лорди, а после полудня он будет встречаться с детьми и взрослыми в городских торговых центрах.

Виктория Трифонова, "Фонтанка.ру"