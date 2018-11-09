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Власть
09.11.2018 00:20
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На подмогу "дяде Саше": кого отправил Кремль работать с Бегловым в Смольном

В городской администрации состоялись первые кадровые назначения. "Фонтанка" рассказывает, кто будет помогать врио губернатора избавиться от приставки.

На подмогу "дяде Саше": кого отправил Кремль работать с Бегловым в Смольном

Александр Беглов//Дмитрий Волков/Интерпресс

Александр Беглов 8 ноября объявил о назначении главы собственного аппарата – как и предсказывала «Фонтанка» эта должность досталась работавшей ранее заместителем главы полпредства Любови Совершаевой. 

Также в команду нового градоначальника были приняты советники по общению с прессой, по экономике и молодежной политике. В числе первых назначенцев, которые были согласованы администрацией президента для работы в Смольном, и представители поколения чиновников времен Валентины Матвиенко, и новички из числа так называемых молодых технократов, продвигаемых Сергеем Кириенко.

В ближайшее время Смольный ждет кадровая революция: именно такую задачу, как уверяют собеседники «Фонтанки», поставили перед Любовью Совершаевой, возглавившей 8 ноября аппарат врио губернатора Александра Беглова. «Она опытный игрок, стоит ожидать, что зачистку в Смольном она будет делать не своими руками, но в конечном счете сменится почти вся администрация Георгия Полтавченко», – считает один из высокопоставленных собеседников «Фонтанки». По его мнению, Совершаевой помимо этого предстоит и отвечать за предвыборную кампанию Беглова. Не следует забывать и о ее негласном статусе правой руки банкира Юрия Ковальчука. «Высокие должности для того, чтобы к ней приходили на отчет вице-губернаторы, Совершаевой не нужны», – добавил источник.

Интересно, что в день назначения экс-замполпреда в Смольный она, по данным «Фонтанки», уже провела вместе с Бегловым несколько встреч с вице-губернаторами, в том числе отвечающими за внутреннюю политику.

Как утверждают чиновники, со следующей недели председателей комитетов и вице-губернаторов Беглов и Совершаева будут вызывать на ковер с отчетом о работе за 10 месяцев. Главной особенностью этих встреч с врио губернатора и главой его аппарата будет спонтанность, председателям не дадут возможности повторить цифры и написать подсказки на бумаге.

Одновременно с объявлением о назначении главы аппарата в Смольном отчитались о зачислении в штат нескольких советников. Источники «Фонтанки» заверяют, что это не просто советники, а люди, которые скорее всего войдут в костяк будущей городской администрации в версии Александра Беглова.

Самой весомой фигурой, пожалуй, можно назвать бывшего заместителя министра экономического развития Российской Федерации Евгения Елина.

Замминистра он трудился до лета 2017 года. С 2013 года в команде Алексея Улюкаева, в итоге осужденного за получение взятки от главы Роснефти Игоря Сечина. До того, как достичь федеральных высот, Елин работал в администрациях Петербурга и Ленинградской области.

Отзывы о его работе в двух субъектах максимально противоречивые. Петербургские коллеги по Смольному вспоминают, что пришедший на работу в конце 2009 года председатель комитета экономического развития, промышленной политики и торговли почти сразу уволил 5 из 7 собственных заместителей. Удивляло чиновников даже не то, что Елин тогда с легкостью расстался с профессионалами, а то, что эти кадровые перестановки были сделаны самостоятельно, якобы без согласования с Валентиной Матвиенко. Такой ход работающие в правительстве тогда объяснили весом Елина и его связями: до Смольного он трудился генеральным директором «Сбербанк Капитал», первым заместителем президента «Банк Санкт-Петербург», руководил департаментом бюджетных кредитов и гарантий министерства финансов.

В 2012 году, после прихода в Смольный Георгия Полтавченко, Елин перешел работать в администрацию Ленинградской области, а его комитет расформировали, разделив на три. Спустя год по распоряжению губернатора была проведена проверка, а затем возбуждено уголовное дело, которое потом окрестили мясным: из бюджета пропали 250 млн рублей, которые ГУП «Продовольственный фонд», подведомственный комитету Елина тратил на закупки стратегических запасов мяса. Расследование ведется до сих пор. Перешедший в министерство Елин тогда эти события назвал «чудесами».

В областном правительстве, где он проработал год, у чиновника нашлось много оппонентов, но в воспоминаниях журналистов Елин сохранил положительный образ: разговаривал по-человечески, и не ради пиара, а по делу. В кабинете областного вице-губернатора, как писали СМИ, висела табличка с цитатой Че Гевары "Устал — отдохни, но после этого ты уже никогда не будешь бойцом революции". Он тогда одним из первых заговорил о приближающемся экономическом кризисе, а еще отказался от дорогого vip-бейджа на Петербургский экономический форум. Летом 2013 года Елин переехал работать в Москву и на вопрос репортеров «есть ли у него желание вернуться в Петербург или область» ответил: «А куда там возвращаться? К тому же я там уже был, в одну реку дважды нельзя. Да и мне важно, под какую задачу меня берут».

Теперь же Елин в разговоре с «Фонтанкой» предельно ясно обозначил свои задачи – следить за бюджетом, держать руку на пульсе экономики города: «Мне предстоит сделать из Петербурга город-сад, в который будут стремиться москвичи и возвращаться из столицы петербуржцы». Очевидно, что такие намерения вряд ли можно реализовать в нынешнем статусе, да и после руководства федеральным министерством не идут работать советниками, однако чиновник заявил, что все в данной ситуации зависит не от него.

Кстати, сад Елин обещает городу уже не впервые, перед тем, как покинуть Смольный, в 2012 году, он предлагал на набережной Европы вместо элитного жилья, гостиниц, офисов и Дворца танца Бориса Эйфмана разбить парк. Идея не прижилась, и теперь на месте химического института пытаются построить судебный квартал, но шанс для сада еще есть – стройка не начата.

Если Елин – человек для Петербурга не новый, то назначенная советником по общению с прессой Ирина Ган – абсолютный варяг. Она – москвичка, выпускница журфака МГУ, поработавшая редактором отдела политической информации в «Интерфаксе» в конце 90-х, пресс-секретарем нефтегазохимической компании «СИБУР», руководителем пресс-службы НТВ и помощником по связям с общественностью министра образования и науки. Близость к властным кругам подтверждает и ее работа в 2014-2015 годах пресс-секретарем партии «Гражданская платформа». В те годы руководящие посты в «ГП» покинул Михаил Прохоров, а музыканта Андрея Макаревича исключили за сочувствие Украине. Как считают собеседники «Фонтанки», Ган может стать личным пресс-секретарем Александра Беглова, якобы на ее кандидатуре он настоял после вступления в должность в начале октября, откинув претендентов из петербургских медиа. Так или иначе «Фонтанка» на практике выяснила, что советница по общению со СМИ уже обладает прекрасным навыком обещать перезвонить, а затем не брать трубку.

Наименее известна среди первого бегловского набора – Юлия Аблец. Ей предстоит советовать врио губернатору как взаимодействовать с петербургской молодежью. Собеседники «Фонтанки» уверены, что ее петербургскому градоначальнику предложили взять в аппарат представители администрации президента. Петербурженка и экс-сотрудница компании «Деловые линии» недавно стала победительницей конкурса «Лидеры России», организованного при поддержке Кремля. Куратором Аблец после победы в конкурсе, кстати, был глава ФАС Игорь Артемьев, которого самого успели сосватать в кресло петербургского губернатора, но недавно заявил, что на выборы не пойдет.

Став признанным лидером петербурженка дала интервью газете «Петербургский дневник». «Каково быть женщиной-руководителем?»- спросили журналисты. «Я же не была мужчиной-руководителем, поэтому мне сложно сказать, какая разница», – логично отметила она. В конце интервью будущая советница сообщила, что поддержку во время участия в конкурсе ей оказывала семья: муж, две дочки, брат, его семья и бабушка.

В числе прочих 8 ноября зачислили в Смольный и советников на общественных началах – вице-президента Центра стратегических разработок Владимира Княгинина и бывшего директора музея Исаакиевский собор Николая Бурова. Последний запомнился петербуржцам не только бархатным голосом, но и активным участием в защите Исаакиевского собора, когда представители РПЦ заявили о намерениях выселить из главной достопримечательности города музей и возродить в храме полноценные службы. «Фонтанке» Буров посоветовал не придавать большого значения его утверждению советником: «У меня этих удостоверений много, ничего нового, только новый губернатор, а я старый. Он руководит культурной столицей, и я нужен, чтобы обеспечить процветание города, легкость встреч и их частоту. Могу ли я быть вице-губернатором или главой комитета? Да перестаньте, мне уже много лет, я вне этих интриг». От вопроса, будет ли он в должности советника продолжать защиту и оборону Исаакиевского собора, Буров уклонился.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

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