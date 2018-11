Диссертацию и инвалидное кресло Стивена Хокинга продали на аукционе более чем за миллион долларов

Инвалидное кресло британского физика Стивена Хокинга продали на аукционе за 393 тысячи долларов. Об этом 8 ноября сообщили в аукционном доме Christie's.

На торгах в Лондоне также продали экземпляр докторской диссертации ученого 1965 года — она обошлась коллекционеру в 767 тыс. долларов. Отметим, в кресле, проданном сегодня с торгов, Хокинг провел большую часть своей жизни — он был обездвижен из-за болезни Лу Герига (болезнь моторных нейронов). Вырученные на аукционе средства уйдут благотворительному фонду Хокинга и Ассоциации по борьбе с заболеванием двигательных нейронов.

Today is your last chance to view the earliest surviving wheelchair used by Stephen Hawking. Bidding on this lot is open until the 8 November, and it offered to benefit The Stephen Hawking Foundation and The Motor Neurone Disease Association. https://t.co/yecvhYS7IH @Hawkingfound pic.twitter.com/l2vMO0QqTQ