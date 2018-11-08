«Самсон, разрывающий пасть сантиметровой трубе». Коммунальная авария превратила двор на Здоровцева в Венецию

Ночной фонтан забил в Красносельском районе Петербурга 8 ноября. Холодная вода разлилась между домами 31 и 33 на улице Здоровцева. Местным жителям пришлось добираться до своих квартир вплавь.

Очевидцы сообщают, что коммунальные службы уже на месте, они приехали через 20 минут после звонка. Пользователи соцсетей иронизируют под видео и предлагают назвать фонтан «Самсоном, разрывающим пасть сантиметровой трубе». Есть и те, кто радуются аварии в надежде, что «Водоканал» проверит водопровод в их районе.

«Фонтанка» запросила комментарий у ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».