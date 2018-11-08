В Китае на работу вышел первый робот-ведущий новостей. Он не требует зарплату, не хочет спать и имеет блестящие перспективы

На китайском телевидении появились первые роботы-ведущие. Местное информагентство «Синьхуа» с помощью локального поисковика создало виртуального диктора, который очень похож на живого журналиста.

О новинке в мире телекоммуникаций сообщает издание The Verge 8 ноября. Виртуальные ведущие синхронизируются с компьютерным голосом. Это позволяет агентству запускать новостные выпуски практически без временных затрат. В перспективе технология может ещё и удешевить создание новостей, так как роботам не нужна зарплата, и они могут выходить на связь в любое время дня и ночи.

Отмечается, что у роботов-ведущих все же есть и минусы. Например, двигаются у них только рот и голова. И всё же они очень похожи на человека, пусть и обездвиженного.