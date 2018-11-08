Европейское банковское управление выяснит, как Дания, Латвия и Эстония позволили Danske Bank отмыть 200 миллиардов евро россиян и граждан стран СНГ

Европейское банковское управление проведет проверку в отношении Дании, Латвии и Эстонии в связи со скандалом вокруг Danske Bank. Соответствующее распоряжение отдала Еврокомиссия, сообщает 8 ноября Financial Times.

Цель проверки – выяснить, как регуляторы трёх стран могли допустить отмывание 200 миллиардов евро через местные подразделения. Отмечается, что это первый случай, когда Еврокомиссия использует свои полномочия для расследования фактов нарушения европейского законодательства.

Danske Bank уже фигурирует в трех уголовных делах в самой Дании, а также в США и Эстонии. В начале осени банк рассказал о результатах внутреннего расследования. Оно показало: через эстонское отделение граждане России и стран СНГ, всего 15 тысяч иностранцев, в период с 2007-го по 2015 годы провели незаконных транзакций на 200 миллиардов евро. Глава Danske Bank Томас Борген заявил, что не справился со своими обязанностями и, хотя формально и не был причастен к незаконной деятельности, подал в отставку.