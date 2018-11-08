Три пешехода погибли под колёсами автомобилей за вечер четверга в Ленобласти

Сразу три аварии со смертельным исходом произошли в Ленобласти вечером 8 ноября. Во всех случаях погибли пешеходы.

В 18:00 под колёсами «Рено Меган» оказалась 63-летняя пенсионерка. На первом километре дороги Советский – Высоцк в Выборгском районе её не заметил 56-летний мужчина.

Буквально через 25 минут в Подпорожье в районе дома №27 на улице Ленина в зоне нерегулируемого пешеходного перехода неустановленный водитель предположительно на чёрном «Форд Фокус» сбил 10-летнюю школьницу. Виновник аварии скрылся с места происшествия, но, как утверждают очевидцы, вскоре был пойман полицией.

В 20:50 на 12-м километре трассы М-10 «Россия» возле Тосно 33-летний водитель «Газели» наехал на мужчину.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти по фактам ДТП проводятся проверки.