Под американские санкции попала структура банка «Россия» из Петербурга. Компания владеет крымским заводом вин

Под новые санкции США, которые вступили в силу 8 ноября, попало петербургское ООО «Южный проект». Как пишет «Интерфакс», компания является структурой банка «Россия».

«Южный проект» в декабре 2017-го приобрел 100% акций крымского АО «Завод шампанских вин "Новый Свет"» за 1,5 млрд рублей. Напомним, и сам завод, и банк «Россия», и его основной владелец Юрий Ковальчук уже давно находятся под американскими санкциями.

Отметим, всего новые санкции затронули трех физических лиц и девять компаний — в том числе, санатории и курорты Крыма.

Завод «Новый свет» был основан в 1878 году князем Львом Голицыным. Он существовал на том же месте и в советские времена. После воссоединения Крыма с Россией была изменена форма собственности — с государственного унитарного предприятия на акционерное общество. Чиновники уверяли, что продажа завода инвестору — единственный выход, а предприятие нуждается в срочной модернизации.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Южный проект» было зарегистрировано в ноябре 2017 года, занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, 100% уставного капитала ООО принадлежат банку «Россия». Крупнейшим акционером банка является миллиардер Юрий Ковальчук, которого в СМИ называют другом Владимира Путина.