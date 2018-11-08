«Это противоречит общепринятым нормам морали». Поедание крабов одним из лидеров банды Цапков стало уголовным делом

Амурские следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников исправительной колонии №3, которые устроили члену банды Цапков шикарную жизнь с икрой, шашлыками и крабами. Их действия подпадают под 286-ю статью УК РФ «превышение должностных полномочий», сообщается 8 ноября на сайте СКР.

По версии следствия, с января 2015-го по февраль 2018 года сотрудники УФСИН создавали комфортные условия для Вячеслава Цеповяза, осуждённого почти на 20 лет колонии за тяжкие и особо тяжкие преступления.

«Это противоречит не только требованиям закона, но и общепринятым нормам морали, вызывая закономерный резонанс в обществе», – отмечают в Следственном комитете.

Теперь следователям предстоит выяснить, кто же всё-таки потакал Цеповязу, разрешая ему есть деликатесы и пользоваться смартфоном. При этом следствие проверит не только изложенные в СМИ сведения, но и другие возможные факты нарушений администрацией ИК-3, добавили в ведомстве. Уголовное дело под свой контроль взял центральный аппарат Следственного комитета. Ранее стало известно, что самого Цеповяза после поднявшейся шумихи поместили в ШИЗО.

Несколько дней назад в СМИ появились снимки из колонии, на которых Цеповяз запечатлен с шашлыками, крабами и смартфоном в руках. В амурском управлении подтвердили, что это не фотомонтаж, а реальные кадры 2015 года. По факту нарушения распорядка колонии УФСИН провело проверку, итоги которой передало в Следственный комитет. Председатель СК Александр Бастрыкин заявил о намерении дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников колонии. В четверг колонию в селе Среднебелая посетил зампрокурора Амурской области Дмитрий Неговор.