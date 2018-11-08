«Зенит» назвал состав на игру с «Бордо». Впереди Заболотный и Дриусси

Стал известен стартовый состав футбольного клуба «Зенит» на выездной матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо» (Франция) 8 ноября. С первых минут на поле выйдут:

вратарь Андрей Лунев; защитники Александр Анюков (капитан), Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Миха Мевля и Эльмир Набиуллин; полузащитники Леандро Паредес, Клаудио Маркизио и Александр Ерохин; нападающие Антон Заболотный и Себастьян Дриусси.

В запасе остались: Михаил Кержаков, Эрнани, Магомед Оздоев, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Олег Шатов.

Отметим, как и сообщалось ранее, с французами не смог сыграть нападающий Артем Дзюба из-за травмы.

Матч начнется в 23:00 по московскому времени. Напомним, после трех туров «Зенит» лидирует в группе «С» с семью очками. «Бордо» на последнем месте, у французского клуба ни одного очка на счету.