Главного следователя Приморья отстранили от работы из-за «низких показателей». Бастрыкин готовит выезд в регион

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отстранил от должности главу следственного управления СКР по Приморскому краю Сергея Грызыхина. Как сообщили в пресс-службе ведомства, об этом Бастрыкин заявил 8 ноября на оперативном совещании в Москве.

Причиной для отстранения Грызыхина названы «низкие показатели работы следственного управления по региону». Бастрыкин собирается выехать в Приморский край и провести там личный прием граждан. Сергей Грызыхин начал работу в органах прокуратуры Омской области в 1997 году, в 2007-м был назначен руководителем Западно-Сибирского следственного управления СКР на транспорте. С августа 2017-го замещал должность главы СУ СКР по Приморью.