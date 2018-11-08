Передавленный шланг стал причиной наводнения во дворе на Маршала Жукова

Жильцы дома №34 на проспекте Маршала Жукова в Кировском районе Петербурга могли наблюдать фонтан у себя во дворе 8 ноября. Очевидцы поделились снимками локального «водного шоу» в соцсетях.

Читатель «Фонтанки» Виктор также сообщил, что бьющий около двух часов фонтан затопил двор и через арку первого корпуса 34-го дома «невозможно ни пройти, ни проехать».

Как пояснили в пресс-службе петербургского Водоканала, прорыв произошел на линии резервного водоснабжения, которую протянули на время ремонтных работ. Судя по всему, кто-то передавил шланг, в результате чего давление в нём повысилось. Сейчас коммунальщики занимаются устранением последствий потопа.