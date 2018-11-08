Самолет «Победы» из Петербурга сорок минут покружил над Калининградом и вернулся обратно. Все рейсы отменяют из-за тумана

Пассажирский «Боинг» авиакомпании «Победа» не смог приземлиться в Калининграде по метеопоказаниям и вернулся в Санкт-Петербург. Туман мешает посадке всех самолетов, рейсы отменяют.

Как сообщили «Фонтанке» пассажиры рейса DP529, дневной рейс «Победы» до Калининграда отправился из Пулково с полуторачасовым опозданием, в 17.13, почти долетел до пункта назначения, но приземлиться не смог и взял обратный курс.

По данным сервиса слежения Flightradar24, «Боинг» подлетел к Калининградской области в 18.25 и принялся наматывать круги. В течение сорока минут он выполнил шесть оборотов и развернулся на Петербург.

В пресс-службе авиакомпании «Фонтанке» уточнили, что самолет прибыл обратно из-за сильного тумана в калининградском аэропорту «Храброво».

«При отмене рейса клиентам денежные средства возвращаются в полном объеме. В настоящее время самолеты в Калининграде не приземляются. Мы вернули все свои рейсы в Петербург и Москву», – добавил собеседник.

С тем же результатом слетали в Калининград пассажиры «России» – покружили и вернулись в Петербург.