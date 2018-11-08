В США расширяют санкции против России из-за Крыма и Донбасса. Под ограничения попали санатории полуострова и госбезопасность ЛНР

В США подготовили новые санкционные списки для России. Как пишет РБК, об этом 8 ноября заявил спецпредставитель американского Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Он уточнил, что под ограничения попадают три физических лица и девять компаний. Их в США считают виновными либо в работе на территории Крыма, либо в нарушении прав человека на полуострове и в Донбассе. Под санкциями теперь находятся граждане Украины Александр Басов и Андрей Сушко, россиянин Владимир Зарицкий, а также следующие компании и организации — санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор»; АО «Крымтеплоэлектроцентраль», компания «Гарант-СВ», «Управленческая компания инфраструктурных проектов», ООО «Южный Проект», курорт «Мрия» и министерство государственной безопасности ЛНР.

При этом спецпредставитель Госдепа подчеркнул, что в тексте новых санкций официально ответственность за происходящее на востоке Украины возлагают на Россию. Москву называют «оккупантом этих территорий». Волкер считает, что Москва до сих пор не вывела свой контингент с Донбасса — и чтобы добиться этого США будут усиливать экономический прессинг на Россию.

Отметим, о новых санкциях стало известно за четыре дня до выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. В США готовящееся голосование считают нелегитимным.