Финляндия пообещала сделать всё, чтобы Россия осталась в Совете Европы

Финляндия не собирается во время своего председательства в Совете Европы, которое начнётся 21 ноября, лишать Россию членства в организации за неуплату членских взносов. Более того, как заверил министр иностранных дел Тимо Сойни, Финляндия постарается приложить все усилия, чтобы Россия снова начала платить взносы и не выходила из организации, сообщает 8 ноября Yle.

Сойни подчеркнул, что выход России из Совета Европы будет иметь пагубные последствия как для Европы, так и для РФ. В частности, россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека. Это может привести к расколу Европы, считает генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд. По его мнению, "существует реальная угроза, что Европе предстоит не только брексит, но и руксит" (Brexit – выход британии из ЕС. – Прим.Ред.).