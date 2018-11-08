За сеанс некромантии в день Октябрьской революции житель Петербурга сел на 15 суток. Суд попросил больше не вызывать дух Ильича

В Петербурге участник акции к 101-летию Октябрьской революции Александр Раймонди получил 15 суток ареста. Плакатом «Ильич, проснись!» оппозиционер подбивал красного вождя к протесту.

Как сообщили «Фонтанке» 8 ноября в незарегистрированной организации «Другая Россия», Калининский суд признал Раймонди виновным в неоднократном нарушении правил митинга и подверг его административному аресту на 15 суток. Активиста задержали после выхода на площадь Ленина с плакатом, сеанс связи с Ильичом продлился недолго.

По утверждению другороссов, к Раймонди применяли физическую силу в автозаке и угрожали ему, а в 3-м отделе Калининского УМВД пятнадцать часов продержали без воды. Оппозиционер объявил голодовку.

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