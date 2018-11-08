Воспитанники Академии «Зенита» подрались с соперниками в финале первенства Петербурга U-17
Драка команда на команду произошла 8 ноября в финале первенства Петербурга U-17 по футболу между Академией «Зенита» и одноименной школой олимпийского резерва (СШОР «Зенит»).
Во время матча игрок Академии Никита Мирошниченко открыл счет. Через несколько минут судья назначил пенальти в ворота Академии, которое СШОР удачно реализовал. Победный гол Академии на 19-й минуте забил Данила Гердий.
В одном из моментов у штрафной воспитанников академии началась потасовка. К драке подключились даже стюарды. Разнимать юношей пришлось стюардам и персоналу стадиона.
🔥🔥— Никита Павлов (@pavlov_plov) 8 ноября 2018 г.
Нормальный такой махач был сегодня между академией "Зенита" и ДШОР "Зенит" в финале чемпионата СПб U-17.
Матч закончился 2:1 в пользу академии. pic.twitter.com/Ne4VYfhqL9