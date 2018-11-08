«Фонтанка» за 60 секунд - 8 ноября

Наученный непростым опытом концессий с владельцами ЗСД и частного трамвая «Чижик», Смольный больше не хочет нести риски государственно-частного партнерства и планирует отказаться от трат на обеспечение минимального гарантированного дохода инвесторов. А без тепличных условий не каждый будет вкладываться в инфраструктурные проекты.

Через месяц после прихода в губернаторское кресло Александр Беглов наконец-то нашел, с кем можно советоваться. В его команде появились специалисты по экономике, прессе, культуре, молодежной политике и культуре.

Градсовет Петербурга сделал первый шаг к появлению на месте СКК «перебинтованной банки» – новой арены хоккейного СКА. Проекту согласовали 45-метровую высоту, хотя она отходит от разрешенных норм. Армейцам осталось пролоббировать внешний вид. К нему архитекторы относятся критически.

В попытке объяснить свою мысль про лишение родительских прав за посещение детьми митингов Навального депутат Госдумы Сергей Вострецов в разговоре с «Фонтанкой» переходил на крик, бросал трубку и признавался, что через парламентский фильтр бредовые идеи не проходят.

Жителя Петербурга Владислава Дычко на полтора года лишили прав за то, что он не ездил пьяным за рулем. Совершенно посторонний человек пользовался ксерокопией паспорта Дычко и представлял им в разговоре с полицейскими. Проверка личности дальше копии не пошла.

СКР два года маялся с хищениями на арене «Санкт-Петербург», к концу расследования хаотично поскреб по сусекам и замесил цветастый винегрет на смехотворные 70 млн рублей. Организатором преступной группы назван бывший вице-губернатор Марат Оганесян, всего привлечены девять человек, и их кастовый разброс обещает нескучный суд.

Футбольный стадион вынужден отбивать вложенные в себя миллиарды и осваивать новые роли. Концертной площадкой он уже побывал, а в декабре станет ледовой ареной для хоккейных матчей.

Старый добрый кэш снова в моде. На оплату наличными переходит средний и малый бизнес, экономя на комиссионных за банковское обслуживание.