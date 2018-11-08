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ЖКХ
08.11.2018 21:35
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Петербургский мусор берет отсрочку: городу разрешат не отдавать все отходы в одни руки еще 3 года

Депутаты Госдумы предлагают разрешить Санкт-Петербургу не переходить на работу с единым мусорным оператором с 1 января 2019 года. В Смольном рады, хотя уверяют, что все 3 лишних года чиновникам не потребуются.

Петербургский мусор берет отсрочку: городу разрешат не отдавать все отходы в одни руки еще 3 года

скриншот с сайта youtube.com

Единые региональные операторы смогут повременить еще три года и не торопиться заключать все договоры к 1 января 2019-го. Такой закон внесли в Госдуму несколько депутатов. Бонус положен не всем, а лишь Москве, Севастополю и Петербургу. Здесь не хватает объектов для переработки мусора, а построить их — дело не быстрое, да и с управляющими организациями еще надо заключить договоры.  Городские чиновники шлют депутатам пламенный привет, хотя им хватит и годовой отсрочки.

Об инициативе депутатов Госдумы стало известно 8 ноября. Идейное ядро составили как раз парламентарии от тройки городов федерального значения, документ внесли накануне. Обоснование понятное: полигоны в регионах забиты, новые под окнами у горожан никто открывать не хочет. Таким образом нужны заводы по переработке отходов, а пока выделят землю да построят — три года и пройдут.

Согласно действующему законодательству, региональный оператор должен начать работу с 2019 года. Выигравшее 80-миллиардный конкурс по 2 лотам МПБО-2 должно заключить договоры со всеми УК и ТСЖ Петербурга. После этого все деньги будут идти напрямую региональному оператору, минуя УК. Договоры с МПБО-2 заключены на 10 лет.

При полной загрузке с января 2019 года завод МПБО-2 должен будет перерабатывать ежегодно 500 тысяч тонн отходов. С учетом того, что в Петербурге образуется 1 миллион 703 тысячи тонн отходов, предусмотрено приобретение оборудования и строительство сортировочных станций производительностью до одного миллиона тонн в год. Предполагается, что бюджетных средств для этого не понадобится. На 2019 год запланировано только начало проектирования мощностей.

Предельный тариф за услугу оператора по вывозу мусора для населения, уже с включенным НДС, составит в северной части города 4405,90 рубля за тонну, а в южной  — 4414,52 рубля за тонну. На человека получается 140,14 и 140,41 рубля в месяц соответственно.

Сергей Боярский, который также был среди авторов проекта, признался «Фонтанке», что по большей части в голове держали Москву (боровшийся с мусорным полигоном «Ядрово» мэр Волоколамска, по его словам, настолько подорвал здоровье, что недавно ушел в отставку). Однако и в Петербурге проблем хватает — правда, больше организационных, говорит парламентарий. «В Петербурге, например, 4 тысячи управляющих компаний, 23 тысячи многоквартирных домов, – напоминает Боярский. – С каждой компанией региональный оператор должен заключить договор, тогда как зачастую управляющие компании не знают даже, сколько человек в доме прописано, а именно из этих параметров должен рассчитываться тариф».


В комитете по благоустройству, ответственном за работу с региональным оператором, сдержанно порадовались и подтвердили, что еще предстоит посчитать, кто мусорит и чем. «Мы сделали все необходимое для своевременного перехода на новую систему, – говорит глава ведомства Владимир Рублевский. – Но после того, как региональный оператор опубликовал типовые договоры у себя на сайте, потребители должны были направить ему информацию для заключения договоров. Выяснилось, что не все управляющие компании обладают актуальной информацией о количестве зарегистрированных жителей. Необходимо уточнить списки образователей твердых коммунальных отходов в жилом и нежилом фондах.

Данный законопроект позволяет завершить процедуру заключения договоров с потребителями».

Ранее комитет начал проводить районные встречи с управляющими организациями, чтобы разъяснить, как будет организована работа. Больше всего жилищников волнует дефицит контейнеров и автопарка, тарифы и закрытые дворы. На этих же встречах вовсю гуляли слухи о возможной отсрочке.

По словам Боярского, врио губернатора Александр Беглов поддержал инициативу депутатов. «Ему нужно перестраховаться, более, чем уверен, что нам не понадобится отсрочка на три года», – говорит депутат. В комитете по благоустройству подтвердили, что справятся раньше — рассчитывают в течение 2019 года.

«Ну, отсрочки в отраслевом законодательстве — это уже традиция, – говорит Вадим Унжаков,  заместитель директора СРО НП «Межрегиональное объединение операторов по обращению с отходами». – Скажем поправки к нашему основному 89-му закону тоже сдвигались. С одной стороны, действительно заключиться со всеми не успевают, но с другой — не успевать будут всегда, так что, может, и правильно было бы оставить прежний дедлайн. Но по схеме с единым оператором ранее никто не работал, так что сложно что-то прогнозировать».

Предстоит также уточнить принимаемые на полигоны Ленинградской области объемы ТКО, образованных в Санкт-Петербурге. Ранее «Фонтанка» писала, как после закрытия «Новоселок» город и область условно договорились о том, что Петербург повезет мусор на 9 адресов в 47-м регионе. Экономически обоснованной при этом казалась транспортировка лишь на часть из них, да и мощности были на исходе. Опыт показывает, что иногда операторы готовы ехать даже в Карелию — больше затрат на бензин, зато меньше тариф на прием отходов.

А вот как трехлетний овертайм поможет построить мусороперерабатывающие мощности, вопрос. До сих пор памятны скитания компании «Анабасис», которая последовательно не прижилась на юге и севере города, и Спецтранса №6, который Смольный обещал не пустить на Каменку. Там же на Каменке на паузу поставили проект  ООО «Левашово. Мусоропереработка. Проект» («Л.М.П»), принадлежащего консорциуму Helektor S.A. – Aktor Concession S.A.

В то же время пауза может позволить дуэту Смольного и МПБО-2 окончательно разрешить свои юридические приключения. Напомним, жалобу на конкурс по выбору регионального оператора подала компания «Новый свет – Эко», «дочка» «Автопарка № 1 "Спецтранс"» Анатолия Язева. Она пыталась бороться за юг города, но проиграла, хотя снизила стартовую цену с 42,1 млрд до 16,5, а конкурент — до 39,5 млрд.  Сначала суд отменил итоги конкурса, однако апелляция поддержала МПБО-2. Обеспечительные меры в виде запрета заключать контракт, соответственно, были сняты.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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