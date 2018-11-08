Федеральный бюджет компенсирует Петербургу 9 млрд выпадающих налоговых доходов

В 2018 году федеральный бюджет предоставит Санкт-Петербургу дотации в размере 8,9 млрд рублей в связи с освобождением движимого имущества от налога на имущество организаций. Всего из-за перераспределения полномочий с Москвой Петербург может рассчитывать на 13,5 млрд.

Как сообщает 8 ноября пресс-служба врио губернатора Александра Беглова, глава города обсудил с депутатами Госдумы и руководителями отраслевых министерств перспективы развития Петербурга. Помимо указанной дотации, городской бюджет получит также 4,3 млрд рублей в связи с увеличением норматива распределения акцизов на алкогольную продукцию. Еще 300 млн рублей удастся сохранить благодаря тому, что полномочия по обеспечению граждан лекарственными препаратами для лечения ряда редких заболеваний переданы на федеральный уровень.

Кроме того, принято решение внести в федеральное законодательство изменения, которые позволят сохранить принятые Смольным в 2018 году льготы по налогу на прибыль организаций. Ранее предполагалось, что 302-ФЗ признает недействующими с 2019 года все льготы, которые регионы приняли после 1 января 2018 года.

Напоним, 21 ноября Законодательное собрание рассмотрит во втором чтении проект бюджета города на 2019 – 2021 годы. Губернаторская поправка увеличивает расходы и доходы в 2019 году на 15,5 млрд рублей, в том числе адресная инвестиционная программа увеличивается на 1,9 млрд рублей.