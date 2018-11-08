Депутаты Госдумы предлагают отсрочить начало работы в Петербурге, Москве и Севастополе единых мусорных операторов на три года

Депутаты Государственной думы ФС РФ, избранные от Москвы, Петербурга и Севастополя, написали законопроект, согласно которому срок начала работы в данных регионах единого мусорного оператора может быть отложен на три года. Документ был внесен в нижнюю палату российского парламента 7 ноября.

Согласно действующему законодательству, с 1 января 2019 года во всех субъектах страны должен начать работать региональный оператор по обращению с твердыми отходами. В Петербурге таковым был выбран МПБО-2.

В пояснительной записке к внесенному законопроекту указано, что еще не все регионы готовы к такому переходу, в частности сложности испытывают федеральные города.

«Объекты захоронения отходов, расположенные на территории соседних субъектов Российской Федерации, зачастую переполнены и подлежат закрытию, а создание новых объектов в таких субъектах Российской Федерации затруднено, из-за высокой плотности населения. Единственным выходом из сложившейся ситуации является создание современных высокотехнологичных объектов обращения с отходами. На реализацию данной задачи от стадии оформления подходящих земельных участков для указанных объектов до их ввода в эксплуатацию потребуется время до 3 лет», – говорится в документе.

Один из авторов законопроекта депутат от «Единой России» Сергей Боярский рассказал «Фонтанке», что данный аспект по большей части относится к ситуации, в которой сейчас находится Москва, однако проблемы есть и в Петербурге, и в Севастополе.

«В Петербурге, например, 4 тысячи управляющих компаний, 23 тысячи многоквартирных домов. С каждой компанией региональный оператор должен заключить договор, тогда как зачастую управляющие компании не знают даже, сколько человек в доме прописано, а именно из этих параметров должен рассчитываться тариф», – отметил парламентарий. По его словам, в рамках подготовки законопроекта он обсуждал идею с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым и тот поддержал инициативу. «Нам нужно перестраховаться, более чем уверен, что нам не понадобится отсрочка на три года», – добавил Боярский.

Предполагается, что законопроект утвердят до конца 2018 года.

Отметим, что в Петербурге недавно утвердили тариф для единого мусорного оператора: при установленном нормативе накопления отходов на человека в Петербурге в 0,381696 тонны в год петербуржцу придется заплатить по 140,1 – 140,4 рубля в месяц.

Соглашение с региональным оператором (на конкурсе победила компания МПБО-2.) заключено на 10 лет. Оператор должен приступить к работе во всех районах города не позднее 1 января 2019 года. Компания должна нести ответственность за движение бытовых отходов на всех этапах – от сбора на контейнерных площадках до переработки и утилизации. Правительством города была поставлена задача к 2020 году добиться переработки 38% бытовых отходов, к 2030 году – 100% отходов, образуемых в Петербурге.