По студентам в американском баре стрелял морпех с посттравматическим синдромом после участия в военных действиях

Стала известна личность человека, устроившего стрельбу в калифорнийском городке Таузанд-Окс 8 ноября. Огонь по людям открыл молодой морпех.

Виновным в смерти 12 человек является 28-летний Иан Дэвид Лонг, сообщает Associated Press. По информации агентства, подозреваемый был ветераном военно-морской пехоты США. У него уже был нервный срыв прошлой весной, тогда это списали на посттравматический синдром.

Минувшей ночью Лонг стрелял в местном баре из пистолета 45-го калибра, который приобрёл легально. Он произвёл около 30 выстрелов по студентам лютеранского колледжа, у которых в баре была вечеринка, а затем застрелился сам. В результате погибли 12 человек, в том числе помощник шерифа.