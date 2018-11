Науэрт раскритиковала «безответственное поведение» России в небе над Черным морем

Официальный представитель американского Госдепа Хизер Науэрт раскритиковала поведение российской стороны в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом она написала на своей странице в твиттере 8 ноября.

По ее словам, поведение России было безрассудным.

«Призываем Россию прекратить небезопасное, безответственное и агрессивное поведение», — заявила Науэрт. К посту прикреплена видеозапись со страницы флота США, на которой якобы зафиксировано сближение двух самолетов.

#BREAKING: U.S. EP-3 intercepted in the #BlackSea by Russian SU-27 putting at risk pilots and crew. #USNavy aircraft was operating in accordance with international law and did not provoke this Russian activity. — https://t.co/7xWaf3vmgc pic.twitter.com/eFhQGutZhr

— U.S. Navy (@USNavy) 5 ноября 2018 г.