Происшествия
Науэрт раскритиковала «безответственное поведение» России в небе над Черным морем
Официальный представитель американского Госдепа Хизер Науэрт раскритиковала поведение российской стороны в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом она написала на своей странице в твиттере 8 ноября.
По ее словам, поведение России было безрассудным.
«Призываем Россию прекратить небезопасное, безответственное и агрессивное поведение», — заявила Науэрт. К посту прикреплена видеозапись со страницы флота США, на которой якобы зафиксировано сближение двух самолетов.
#BREAKING: U.S. EP-3 intercepted in the #BlackSea by Russian SU-27 putting at risk pilots and crew. #USNavy aircraft was operating in accordance with international law and did not provoke this Russian activity. — https://t.co/7xWaf3vmgc pic.twitter.com/eFhQGutZhr
— U.S. Navy (@USNavy) 5 ноября 2018 г.
5 ноября в командовании ВМС США заявили, что российский истребитель Су-27 осуществил небезопасный перехват американского разведывательного самолета над Черным морем.
3 ноября на крупнейших после окончания холодной войны учениях НАТО Trident Juncture 2018, которые накануне завершились в Норвегии, российский дальний противолодочный самолет Ту-142МК, который используется и для разведки, пролетел на небольшой высоте над флагманом шестого оперативного флота ВМС США «Маунт Уитни».
Корреспондент французского агентства AFP в Норвегии Пьер-Анри Дейе выложил снимок этого момента. «И вдруг Туполев над флагманом НАТО: Россия приглашает себя в великие маневры Trident Juncture 18», – написал он.
Et soudain, un Tupolev au-dessus du navire-amiral de l'#Otan: la Russie s'invite dans les grandes manoeuvres #TridentJuncture18 (version plus lisible/photos exclusives de @jnackstrand) https://t.co/E0YYeFBDbe #AFP pic.twitter.com/dyoiR9GIDp
— P_Deshayes (@P_Deshayes) 3 ноября 2018 г.