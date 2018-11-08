Бывший финский премьер-министр проиграл борьбу за пост председателя Еврокомиссии

Председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер 8 ноября избран кандидатом на пост председателя Еврокомиссии на заседании правоцентристской ЕНП в Хельсинки. Об этом сообщает Yle.

В тайном голосовании немец Вебер набрал 492 голоса. За Александера Стубба, заместителя генерального директора Европейского инвестиционного банка и бывшего премьер-министра Финляндии, проголосовали 127 участников собрания.

Вебер представляет Христианско-социальный союз Баварии. Он возглавит предвыборную кампанию ЕНП на выборах в Европарламент. Выборы состоятся в мае 2019 года.

На заседание ЕНП в Хельсинки съехались главы правительств семи государств, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.