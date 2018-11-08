Рамзана Кадырова снова заблокировали в Instagram. На момент блокировки на президента Чечни были подписаны 1,3 миллиона человек

Instagram-аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова снова заблокирован. Об этом 8 ноября сообщают пользователи соцсети.

Исчезнувшая сегодня страница @za_kadyrov_95 была создан в июле 2018 года. На момент блокировки на аккаунт было подписано более 1,3 миллиона человек. Среди подписчиков Кадырова, выкладывавшего личные видео, были звёзды российской эстрады, известные политики и спортсмены. Президент Чеченской Республики свою блокировку пока никак не прокомментировал.

Это уже не первая блокировка аккаунтов Кадырова в соцсетях. В декабре 2017 года политик исчез из Instagram и Facebook. Прошлогодний инцидент был связан с внесением президента Чечни в санкционный «список Магнитского».