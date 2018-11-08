«Яндекс.Такси» завтра выходит на рынок Финляндии

Российский сервис по заказу такси «Яндекс.Такси» запустят в Хельсинки 9 ноября.

В Суоми приложение будет называться Yango, но, несмотря на другое название, будет совмещён с российским приложением, поэтому туристам из РФ не придётся ничего дополнительно устанавливать.

Ранее сервис «Яндекса» для заказа такси был запущен в латвийской столице Риге. После объединения с Uber бизнес охватывает 13 стран.

Отметим, что закон о либерализации такси в Финляндии вступил в силу в июле 2018 года, что позволило повысить конкуренцию и снизить цены перевозчиков на 20%.