«Яндекс.Такси» завтра выходит на рынок Финляндии
Российский сервис по заказу такси «Яндекс.Такси» запустят в Хельсинки 9 ноября.
В Суоми приложение будет называться Yango, но, несмотря на другое название, будет совмещён с российским приложением, поэтому туристам из РФ не придётся ничего дополнительно устанавливать.
Ранее сервис «Яндекса» для заказа такси был запущен в латвийской столице Риге. После объединения с Uber бизнес охватывает 13 стран.
Отметим, что закон о либерализации такси в Финляндии вступил в силу в июле 2018 года, что позволило повысить конкуренцию и снизить цены перевозчиков на 20%.
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