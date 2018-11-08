В Петербурге шестого декабря пройдет саммит ОДКБ

Саммит ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности), неформальная встреча лидеров СНГ и, скорее всего, саммит ЕврАзЭС состоятся 6 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И ОДКБ, и, скорее всего, ЕврАзЭС, и неформальный саммит СНГ", — сказал Песков журналистам в ответ на уточняющий вопрос о том, какие мероприятия намечены на 6 декабря в Санкт-Петербурге.

Также он сообщил о том, что 8 ноября на саммите в Астане президент России Владимир Путин детально проинформировал коллег по ОДКБ о ситуации со стратегической стабильностью в свете решения США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Путин, он детально проинформировал участников саммита о ситуации со стратегической стабильностью и контролем над вооружением в свете решения американцев выйти из ДРСМД, о перспективах начала разговора с американской стороной по ДРСМД", – сказал Песков.